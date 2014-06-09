Мошенники сняли несколько миллионов рублей со счетов банка «Приморье» во Владивостоке
В ночь с пятницы на субботу, 28 января, преступники произвели снятие крупных сумм наличности со счетов банка «Приморье». Мошенники с помощью имитированных банком карт провели ряд операций, незаконно получив десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru
По информации в правоохранительных органах, в полицию поступило заявление от руководства финансового учреждения о том, что хищение денежных средств со счетов банка началось около 04.00 в субботу, 28 января. Преступники провели более 50 операций в банкоматах по снятию крупных сумм, а также переводили деньги на другие счета для последующего обналичивания.
По предварительным данным, общий ущерб от действий мошенников превысил 50 миллионов рублей. Сотрудники полиции и служба безопасности банка «Приморье» устанавливают личности подозреваемых в преступлении.
Как сообщили в банке «Приморье», целью мошенников были деньги банка, а не личные средства клиентов, поэтому никто из вкладчиков учреждения не пострадал от действий злоумышленников. По факту случившегося руководством и сотрудниками банка «Приморье» проводится тщательна проверка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
13.03.2015 Мошенники списали деньги со счетов 200 жителей Владивостока с помощью банкомата со считывающим устройством
-
09.06.2014 Приморский студент украл со счетов банка почти 7 миллионов рублей
-
18.02.2015 У жителей Приморья в одночасье исчезли десятки тысяч рублей со счетов главного банка России
-
24.03.2016 Во Владивостоке сотрудница банка воровала деньги со счетов клиентов
-
13.03.2015 Мошенники списали деньги со счетов 300 жителей Владивостока
-
26.01.2016 Во Владивостоке суд рассмотрит дело о хищении более 8 млн рублей со счетов банка
Добавить комментарий