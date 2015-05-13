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Вчера, 17:50
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«Няшные» портреты приморских персон вызвали бурю эмоций в сети

«Няшные» портреты приморских персон вызвали бурю эмоций в сети

Бум на Meitu обуял россиян внезапно и массово, а потом также резко схлынул. Спрос на китайское приложение для смартфонов, превращающее любой фотопортрет в «няшку» аниме, достигло невиданного пика в пятницу, 20 января. В этот день оно вошло в топ-5 российского AppStore и обогнало WhatsApp (6-е место) и Instagram (7-е место). При этом еще в среду Meitu было на 1326-м месте.

Дня два «няшки» сотрясали соцсети по всей стране, в том числе и в Приморье, вызывая бурю эмоций от смеха до раздражения. С особым восторгом встречали в сети «няшные» портреты известных людей, например, главы кабмина. Досталось и первым лицам Приморья, чьи фотографии также оперативно обработали пользователи с помощью приложения,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт "Город В".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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