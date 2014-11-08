В понедельник владивостокцы ощутят минус 25

В понедельник,30 января, во Владивостоке резко похололает,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на интернет-сайты прогноза погоды. Температра воздуха опустится до -14 градусов, что с учетом свежего ветра 9 м/с,порывами до 16 м/с) будет ощущаться,как все -25.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]