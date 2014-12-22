Во Владивосток придет альтернатива Skype

До конца первого квартала 2017 года сервис «Алле доступный роуминг» станет доступен пользователям из Владивостока. Данное приложение,разработанное "Ростелекомом" позволит владельцам iOS- и Android-устройств совершать видео и голосовые звонки.

В момент регистрации юзеру присваивается российский телефонный номер с кодом конкретного города. Благодаря этому можно легко звонить из-за рубежа в свой населенный пункт по тарифам локальной фиксированной связи.

По словам разработчиков «Ростелекома», до конца текущего года приложение начнет поддерживать функцию передачи текстовых сообщений, что сделает его полноценным мобильным мессенджером. Как и в случае со Skype, общаться между собой с помощью приложения «Алле доступный роуминг» пользователи могут бесплатно.

В случае же совершения голосовых звонков на телефонные номера мобильной или фиксированной связи, то за данную услугу уже придется платить. Абоненты любых других операторов могут связываться с пользователями нового мобильного мессенджера по выделенным им номерам.

По словам представителя «Ростелекома» В. Костарева, необходимость запуска собственного мессенджера продиктована высоким уровнем проникновения мобильных гаджетов и повсеместной цифровизацией. Костарев акцентировал внимание на том, что в отличие от представленных сегодня на рынке аналогов приложение «Алле доступный роуминг» привязывается к номеру фиксированной связи, что делает его своеобразным аналогом программного продукта «Домашний телефон 2.0».

Стоит отметить, что на текущий момент новое мобильное приложение способно привязывать к пользовательским аккаунтам лишь воронежские номера, но со временем разработчики «Ростелекома» обещают существенно расширить географию сервиса. Так, уже до конца первого квартала сервис станет доступен пользователям из столицы РФ, Санкт-Петербурга, Якутска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Красноярска, Омска, Ростова-на-Дону, Владивостока, Самары, Владивостока, Челябинска, Перми и Хабаровска.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]