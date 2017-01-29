Сегодня Международный день без интернета

29 января - Международный день без интернета, который напоминает нам о том, что жизнь продолжается там, где заканчивается всемирная паутина. Интернет давно не только помощник и друг, но и гонец с плохими новостями, многие из которых оказываются вымыслом. Причем темы вполне серьезные: поиск пропавших детей или просьбы о помощи. Как же отличить ложь от правды во Всемирной сети?

Новинка спам-рассылок — видео из Пятигорска, которое начинает кочевать по другим городам России.

— Вот в этом переулке только что я видел двух женщин, которые раскидывали конфеты. На мой вопрос «зачем они это делают?» они ответили, что это не мое дело. Так что будьте внимательны и предупредите своих детей.

Родители тут же предположили, что в конфетах — наркотики, полиция взяла образец на анализ, но позже выяснилось, что это лишь цыганская поминальная традиция.

Вот она — классики сетевого спама — тревожные рассылки о щенках далматина, которых вот-вот усыпят, или породистых овчарках из питомника — они ищут себе хозяев в интернете с 2011 года. Реальные телефоны не отвечают или давно сменились на телефоны мошенников.

А эта история вообще пришла из штата Небраска — про бананы с кровью, зараженной ВИЧ. Всколыхнула Владивосток, затем Бишкек, потом Краснодар. По всей России дружно боялись лезвий на детских площадках. А еще продвигали или очерняли разные лекарства с помощью рассылок о жертвах гриппа или погибших в больнице детях.

Разные города, в том числе Новороссийск, искали пропавшего где-то ребенка. И вот теперь мальчика и девочку якобы ищут в Краснодарском крае. Результат будет все время одинаковый — либо трубку не возьмут, либо телефон будет выключен. Волонтер поискового отряда Маргарита несколько раз набирает номер из ложной ориентировки. Нам повезло — деньги за звонок не сняли. Хотя номер зарегистрирован в Дагестане, и это легко проверить с помощью специальных сайтов. Смысл этой рассылки скорее всего в другом: лайки и репосты сообщества в соцсетях давно научились превращать в деньги, мошенники тоже не дремлют.

— Потом создаются какие-то липовые родители, появляются у этих липовых родителей ориентировки, помогите нам найти, помогите, у нас случилось горе… И липовые родители начинают собирать деньги, — рассказала Маргарита Панасюк, волонтер поискового отряда.

Ложные объявления о пропаже — большая беда, из-за них люди перестают доверять настоящим. Рассылки поисковиков легко узнать: стандартная форма, подробности исчезновения, приметы, контакты родителей и кураторов поиска. Официальные ориентировки милиции также очень подробны. Прежде чем откликнуться на любые другие, проверьте их достоверность.

— Стоит не поддаваться паническим настроениям и продолжать передавать и распространять эту информацию различными путями, а перепроверить ее в соответствующих правоохранительных органах. Так как имело место быть, когда такая информация не соответствовала действительности, и такие происшествия регистрировались в других регионах, но к Краснодарскому краю никакого отношения не имеют, — рассказал Артем Коноваленко, руководитель пресс-службы Управления МВД РФ по городу Краснодару.

Любые тревожные сообщения в соцсетях немедленно проверяют сотрудники МВД. В том числе ищут, кто и зачем начал распространять недостоверную информацию по цепочке. Делая репост во время очередной спам-атаки, человек чувствует себя значимым, ведь он вроде как помог, объясняет психоаналитик.

— Это проявление некого инфантилизма, то есть мы воспринимаем эмоционально то, что вызывает у нас острые ощущения. В частности, такая информация построена таким образом, где есть запугивание, угрожает жизни, либо там повреждения какие-то. Это сразу включается и включает тревогу. Это единственное чувство, которое общее у всех людей, — сказала психоаналитик Елена Психа.

Информационная культура, говорят психологи, это тоже культура потребления. То есть дело вкуса, какие книги вы читаете, какую одежду носите, какие продукты выбираете, какими пользуетесь источниками новостей. Получается, что поделиться с другом в соцсети непроверенной информацией — всё равно, что угостить несвежим продуктом, в качестве которого стоило бы усомниться,сообщают "Вести Кубань".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]