"Безбашенный" водитель "Crown" устроил драку на одной из центральных улиц Владивостока(видео)

В субботу,28 января, на улице Уборевича напротив здания ГТРК "Владивосток" водитель легкового автомобиля спровоцировал драку в водителем джипа,сообщают "Вести Приморье".

"Судя по видео, хозяина жизни за рулём Toyota Crown не пожелал пропускать водитель Pajero, который ехал по главной. Водителя Crown это сильно возмутило и оскорбило, "Как же так я же на крутой тачке", что он решил совершить дерзкое нападение на "обидчика", но в результате получил звездюлей",-сообщают очевидцы происшествия.

Видео опубликовано Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Янв 29 2017 в 4:07 PST

Ваша оценка увиденных кадров: - такое происходит сплошь и рядом,обычное дело -это вопиющие кадры, полиция обязана найти "драчуна" и примерно наказать -водитель джипа сам виноват,спровоцировал агрессию своими действиями -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]