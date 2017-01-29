"Безбашенный" водитель "Crown" устроил драку на одной из центральных улиц Владивостока(видео)
В субботу,28 января, на улице Уборевича напротив здания ГТРК "Владивосток" водитель легкового автомобиля спровоцировал драку в водителем джипа,сообщают "Вести Приморье".
"Судя по видео, хозяина жизни за рулём Toyota Crown не пожелал пропускать водитель Pajero, который ехал по главной. Водителя Crown это сильно возмутило и оскорбило, "Как же так я же на крутой тачке", что он решил совершить дерзкое нападение на "обидчика", но в результате получил звездюлей",-сообщают очевидцы происшествия.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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