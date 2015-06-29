В Приморье пожарные спасли мужчину
29 января в 10.57 на пульт пожарно-спасательной службы города Дальнереченска поступило сообщение о том, что из окна квартиры, расположенной на улице Краснофлотской идёт дым, с выбросом пламени на крышу.
Прибыв на место происшествия спустя 5 минут, огнеборцы приступили к тушению. Горели стены, потолок в квартире, а также крыша дома. В связи с сильным задымлением внутри помещения пожарные задействовали звено газодымозащитной службы.
В 11.12 пожар был локализован, а в 11.29 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, из горящей квартиры пожарные спасли одного человека. В результате происшествия никто не пострадал.
По сигналу тревоги на место пожара прибыли 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Причины возгорания выясняются.
Всего за минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 13 пожаров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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