«Спартак-Приморье» сегодня будет принимать «Новосибирск»

30 января «Спартак-Приморье» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги будет принимать БК «Новосибирск». Начало матча в 19.00. Вход в СК «Олимпиец» свободный.

Как сообщили в пресс-службе БК "Спартак-Приморье", противостояние приморской команды и новосибирского клуба началось еще в 2003 году и насчитывает на сегодняшний день 42 личные встречи. Первые игры команды провели в рамках Кубка России, когда еще выступали в разных дивизионах. На протяжении 4 сезонов (с 2003 по 2007 годы) «Сибирьтелеком-Локомотив» играл в Суперлиге А. Но при этом ни разу не поднимался выше 10 места в турнирной таблице и не пробивался в плей-офф элитного дивизиона.

За всю историю существования Суперлиги (до 2010 года – Суперлига Б) новосибирская команда четыре раза завоевывала медали различного достоинства. В 2004 и 2015 годах «Локомотив» становился чемпионом, в 2010 – серебряным призером, а в 2001 – бронзовым призером второго по значимости дивизиона чемпионата России. У «Спартака-Приморье» комплектов ровно столько же, и он абсолютно равноценный.

Три последние года подряд «Спартак-Приморье» и «Новосибирск» завершали сезон личными встречами. В прошлом сезоне команды играли в финале за 5 место. Победитель в серии определялся по сумме двух матчей, первую игру на своей площадке «Спартак-Приморье» выиграл с разницей в 5 очков, но уступил в гостях «-16» и занял в итоге 6 место.

В сезоне 2014/15 «Спартак-Приморье» играл с «Новосибирском» в главном финале Суперлиги. Серия до трех побед оказалась короткой. Первые два матча прошли в Новосибирске и завершились победами хозяев (79:63 и 81:78). Приморцы были близки к тому, чтобы как минимум затянуть серию, но уступили в третьем матче во Владивостоке с минимальной разницей – 64:65.

В 2014 году в заключительной серии плей-офф команды оспаривали третье призовое место. Серия началась с победы «Новосибирска» на домашней площадке, а затем один матч в гостях и два матча дома выиграла наша команда и завоевала бронзовые медали Суперлиги.

В этом сезоне «Новосибирск» и «Спартак-Приморье» уже сыграли дважды и сыграют еще как минимум два раза. Первая встреча проходила в Новосибирске в рамках Кубка Сибири и Дальнего Востока и завершилась победой хозяев – 91:75, вторая – опять в столице Сибири, но на этот раз «Спартак» нанес «Новосибирску» первое поражение в чемпионате Суперлиги – 81:73.

На сегодняшний день «Новосибирск» занимает второе место в турнирной таблице, одержав 12 побед в 16 матчах.

Один из игроков сибиряков– экс-форвард «Спартака-Приморье» Александр Лавников, защищавший цвета нашего клуба в сезоне 2014/15. Главным тренером «Новосибирска» на протяжении последних четырех сезонов является Владимир Певнев – капитан «Спартака-Приморье» в чемпионском сезоне 2004/05 и один из специалистов, входивших в тренерский штаб Сергея Бабкова на протяжении трех сезонов в Суперлиге А.

В составе нашей команды четыре игрока, которые провели не один сезон в Новосибирске, это – Александр Анисимов, Федор Ключников, Андрей Кирдячкин и Максим Кривошеев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]