В Приморье микрогрузовик ушел с трассы в кювет

В Партизанском районе в Голубовке микроавтобус ушёл с трассы и, перевернувшись, приземлился на крышу. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control. Вероятно причиной ДТП стала скользкая трасса. Накануне в Приморье прошел небольшой снег. Проезжающие автомобилисты помогли поставить машину на колеса. О пострадавших ничего не сообщается.

A video posted by 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Jan 29, 2017 at 2:04am PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]