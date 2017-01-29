В Приморье микрогрузовик ушел с трассы в кювет
В Партизанском районе в Голубовке микроавтобус ушёл с трассы и, перевернувшись, приземлился на крышу. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control. Вероятно причиной ДТП стала скользкая трасса. Накануне в Приморье прошел небольшой снег. Проезжающие автомобилисты помогли поставить машину на колеса. О пострадавших ничего не сообщается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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