В Приморье увеличат посевы под сельхозкультуры. За счет целины фермеры планируют расширить севооборот на 10 процентов. Среди них и главный производитель картофеля в крае - пуциловское предприятие. Несмотря на разгар, зимы здесь уже вовсю готовятся к новому полевому сезону.

Холодными зимними днями рабочие разогреты не на шутку. В январе в Пуциловке вовсю готовятся к новому полевому сезону. На этом предприятии уже десятки лет выращивают главный овощ русского стола - картофель. Причем благодаря пуциловским фермерам, уссурийский округ долгие годы лидирует по производству второго хлеба в Приморье.

Вячеслав Виноградов, заместитель директора ООО «Пуциловское»: «У рабочих отпуск будет в мае-июне, когда посадки завершим. А сейчас самое время для подготовки семенного картофеля. Сейчас у нас есть полтора месяца, чтобы подготовить материал для посадки».

Бригада сортирует клубни. На конвейерной ленте самый популярный сорт среди приморцев - адретта. Рабочие отбирают лучшие образцы, те которые дадут урожай уже этим летом.

Полина Попова, кладовщик: «На пересмотр картофля уходит много времени. В прошлом сезоне земля была переувлажненной, поэтому не всегда клубни чистые на склад поступали. Приходится очищать. В затарник должен идти чистый картофель».

Хозяйство имеет статус семеноводческого, а потому и выращивает картофель с приставкой «элита». Клубни отправляются отсюда по всему Дальнему Востоку. Половина дачников региона выращивает картошку, которая здесь произвела первые всходы. В этом году спрос на семена особенно большой. Из-за прошлогоднего тайфуна многие хозяйства потеряли урожай, а потому все чаще обращаются к пуциловским аграриям. На них одна надежда.

Юрий Литвиненко, начальник отдела по оказании услуг в сфере АПК управления по работе территории администрации УГО: «Есть увеличение по отношению к прошлому году, уже сейчас мы можем сказать, чот у нас увеличилось число сельзозпроизводителей. Люди понимают, что без своих продуктов питания нам не обойтись».

В эти дни приморские аграрии заключают соглашения с приморской администрацией. Бюджет поможет производителям покрыть часть расходов нового полевого сезона. По планам, в этом году количество посевных площадей должны увеличить на 10 процентов. И таким перспективам, ничего не должно помешать.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]