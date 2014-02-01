Во Владивостоке с недостроенной высотки сбрасывают "опасные" железяки(видео)
Во Владивостоке неизвестные подвергают опасности жизнь людей,сообщают неравнодушные жители города на WhatsApp"Вестей Приморье".
"Недостроенный дом на углу Адмирала Горшкова и Адмирала Смирнова. Хулиганы с крыши кидали железяки... А рядом за забором школа 83, где постоянно гуляют дети. Вопрос - где сторожа? Кто объект охраняет? Не дай бог с 25го этажа что-нить упадёт....", - сообщают очевидцы событий, приславшие видео.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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