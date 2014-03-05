Современная поликлиника для студентов и преподавателей университета откроется на острове Русском
В кампусе Дальневосточного федерального университета в 2017 году откроется многопрофильная поликлиника, куда смогут обращаться за медицинской помощью студенты, преподаватели и сотрудники университета. На сегодняшний день в помещениях медучреждения завершаются отделочные работы, после чего поликлиника пройдет лицензирование и будет оснащена необходимым оборудованием. Обслуживать пациентов в поликлинике будут по полису ОМС, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.
«Поликлиника — первое звено оказания медпомощи населению, и чтобы организовать ее на высоком уровне, достигнута договоренность открыть в кампусе филиал Владивостокской поликлиникой №1 — лучшей в Приморском крае, — рассказал проректор ДВФУ по медицинским вопросам, директор Школы биомедицины Юрий Хотимченко. — Решение согласовано с Наблюдательным советом ДВФУ под председательством вице-премьера Правительства России, полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева».
Поликлиника будет размещаться в одном из общежитий комплекса «Малый Аякс» на площади 1200 кв. м. На данный момент внутренние отделочные работы почти полностью завершены. Далее, по словам проректора, медучреждению предстоит получить лицензию в Департаменте здравоохранения Приморского края. Следующим важным этапом станет закупка оборудования для оказания полного комплекса медицинских услуг.
Принимать пациентов в поликлинике будут врачи всех основных профилей — терапевты, ЛОР, офтальмолог, гинеколог, хирург, стоматолог и другие. При необходимости пройти дополнительное обследование студенты и сотрудники будут направляться в Медицинский центр ДВФУ, который специализируется на оказании высокотехнологичной помощи. Юрий Хотимченко также добавил, что Школа биомедицины планирует развернуть в поликлинике центр мониторинга здоровья студентов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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