Виновник ДТП, в котором погиб его знакомый, предстанет перед судом во Владивостоке

Житель Владивостока С., 1998 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт прокуратуры Приморского края, трагедия произошла рано утром 23.10.2016 г. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, фигурант сел за руль автомобиля «SUBARU LEGACY», принадлежащий его приятелю.

Двигаясь в районе д. 25 «а» по ул. Шошина в г. Владивостоке со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, он не справился с управлением и допустил занос автомобиля, съехав с проезжей части. В результате этого машина совершила наезд на препятствие - металлический забор.

От произошедшего столкновения пассажир автомобиля, 1998 года рождения (друг водителя), получил телесные повреждения, от которых наступила его смерть.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]