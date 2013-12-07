Банк «Приморье» обокрали на крупную сумму денег

Более 50 миллионов — за одну ночь. Банк «Приморье» обокрали на крупную сумму. Преступники провели десятки операций в банкоматах по снятию денег, также переводили средства на другие счета для последующего обналичивания. Пострадали ли счета вкладчиков, расскажем в вечерних выпусках программы «Вести: Приморье» на телеканале "Россия-1".

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]