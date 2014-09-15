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"Животное братство" шокировало работников Россельхознадзора

Кучи навоза, необорудованные свинарники, незаполненные журналы, упущенные сроки вакцинации и нарушение «животного соседства» - таким предстало перед инспекторами Россельхознадзора крупное приморское сельскохозяйственное предприятие в Приморье. "Вести Приморье"  сообщают об этом со ссылкой на управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

С целым рядом нарушений столкнулись инспекторы Россельхознадзора при проведении внеплановой выездной проверки свиноводческого предприятия в селе Ленинское Хорольского района. Проверка документов и места содержания и разведения свинопоголовья показала, что кооператорами не выполняются как правила ведения журналов учета, так и условия, при которых должны выращиваться здоровые животные. Прежде всего, на предприятии не вносились данные в журнал регистрации больных животных, не составлялись акты о проведенной дезинфекции стойла и убойной площадки, отсутствуют сведения и документы о проведении ревакцинации поросят.

Вероятность появления инфекции в свиноводческом хозяйстве может быть повышенной, поскольку навоз на площадки для карантинирования не вывозят, специальные места для содержания слабых и больных животных не оборудовали, а вместе со свиньями в загоне обитают кошки, чего по ветеринарным правилам быть не должно. Судя по картине, которую застали инспекторы Россельхознадзора, такое соседство животным, в отличие от людей, оказалось по нраву. Кошки уютно спали прямо на спинах сбившихся в кучу поросят.

Со всеми зафиксированными нарушениями председатель хорольского кооператива согласился и пообещал в указанные сроки их полностью устранить. Свиноводческое предприятие оштрафовано на 10 тысяч рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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