Дипворк, кросс-тренинг, антигравити йога — такие фитнес-программы мирового уровня предлагает своим клиентам «Мастер Джим». Недавно в клуб приглашали руководителя европейской ассоциации аквафитнеса России Екатерину Хапкову. Об этих и других возможностях спортивного клуба в нашем сюжете.

За 15 лет существования «Мастер Джим» сделал всё, чтобы членам клуба было максимально комфортно. Например, групповые тренировки доступны каждый день, причем время занятий не ограничено. Посещать зал можно и с ребенком - дети могут резвиться в игровой комнате. Кафе здорового питания, спа-салон, сауна… И это неполный список.

Ксения Аксёнова, менеджер фитнес-клуба «Мастер Джим»: «Бассейн, тренажерный зал, самая большая кардиостудия и такой актуальный вопрос, как парковки для наших клиентов, не является проблемой: три комфортные, вместительные парковки доступны нашим клиентам с 7.00 до 23.00».

Приморское отделение федерации фитнес-аэробики России продолжает готовить выпускников единственной на Дальнем Востоке школы тренеров. Все праздники они вместе со своими группами отмечают особенно интенсивными тренировками.

Яна Варнакова, фитнес-директор сети клубов «Мастер Джим»: «И к 8 марта мы также планируем супер-праздник по зумба, зумба-фитнес — это самое зажигательное музыкальное направление. И уже сейчас хочу всех заведомо порадовать и пригласить».

В «Инстаграме» «Мастер Джима» можно узнавать рецепты правильного питания, индивидуальные упражнения для занятий дома, а также следить за последними обновлениями акций и выгодных предложений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]