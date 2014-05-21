В Кавалеровском районе участки краевых дорог превратились в зоны, опасные для жизни пешеходов. Ночью их перестали освещать фонари и местные власти полтора года бьются за то, чтобы собственник – краевой департамент дорожного хозяйства - наконец-то взялся за решение давней проблемы.

Вадим Перевалов, корреспондент: «В 19.00 в Кавалерово тьма - обычное явление. И все бы ничего, если бы не одно обстоятельство. Совсем недавно на этом месте машина сбила женщину, которая шла по неосвещенной дороге».

Трагедия случилась на пешеходном переходе. Водитель грузовика пытался тормозить, но слишком поздно. Михаил Моисеенко видел происшедшее своими глазами. Он живет поблизости. Опасную трассу переходит каждый вечер, и побаивается, как бы и с ним чего не вышло.

Михаил Моисеенко, пешеход: «Мне приходится ждать постоянно. Водители меня не видят. И если еще встречная машина ослепит другого водителя, то и я рискую попасть в неприятную ситуацию».

В Кавалерово четыре участка дороги в краевом подчинении. Ни один из них не освещается. Это подтверждают и пешеходы, и водители.

Владимир Харченко, водитель: «Люди переходят дорогу туда-сюда. А встрчная идет машина, кто переключится, а кто не переключится с дальнего на ближний. Хотя вьехал в населенный пункт, переключись на ближний, и езжай потихоньку».

Глава поселения, Павел Яковенко, как только вошел в курс дел после победы на выборах, обнаружил, что местный бюджет нес бремя расходов за краевую структуру.

Павел Яковенко, глава Кавалеровского городского поселения: «До 2015 года дороги освещало Кавалеровское городское поселение. Деньги тратили не совсем правильно. Освещение дорог - обязанность департамента дорожного хозяйства».

Проблему с освещением кавалеровцы вынесли на встречу с главой краевого управления МВД. И оказалось, что инспекция по безопасности на дорогах уже подключилась к ее решению.

Юрий Колесников, заместитель начальника краевого управления ГИБДД: «Абсолютно верно. Здесь было судебное решение. И мы добиваемся исполнения этого решения о восстановлении электроэнергии. Этот вопрос мы взяли на контроль. С судебными приставами переговорим. Вынесем вопрос на краевую комиссию и попытаемся обязать департамент дорожного хозяйства принять меры».

Что думают хозяева участков дорог, неизвестно. В краевом департаменте ситуацию не комментируют. Между тем, решить вопрос, как говорят в местной администрации, можно двумя способами: либо дорожникам взять на баланс старые электрические сети, либо построить новые.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]