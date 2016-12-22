Новости Общество Экономика Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 13:54
  2

Губернатор Миклушевский предложил упростить "правило "ЭРА-ГЛОНАСС"

Губернатор Миклушевский предложил упростить

Процедуру постановки на учёт подержанных иномарок, которые с 1 января должны оснащаться системой "ЭРА-ГЛОНАСС", необходимо упростить. С таким предложением в Правительство РФ и планирует обратиться губернатор Приморья Владимир Миклушевский,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По словам главы региона, эта процедура должна стать удобной и понятной для людей. Сейчас у приморцев даже нет понимания, какая организация должна заниматься установкой и проверкой этой системы на подержанных автомобилях.

С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Теперь для того, чтобы получить паспорт технического средства, собственнику необходимо преодолеть ряд дополнительных процедур, однако сегодня в Приморье нет компаний, которые по закону могут заниматься этим видом деятельности.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря