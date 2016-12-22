Губернатор Миклушевский предложил упростить "правило "ЭРА-ГЛОНАСС"

Процедуру постановки на учёт подержанных иномарок, которые с 1 января должны оснащаться системой "ЭРА-ГЛОНАСС", необходимо упростить. С таким предложением в Правительство РФ и планирует обратиться губернатор Приморья Владимир Миклушевский,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

По словам главы региона, эта процедура должна стать удобной и понятной для людей. Сейчас у приморцев даже нет понимания, какая организация должна заниматься установкой и проверкой этой системы на подержанных автомобилях.

С 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Теперь для того, чтобы получить паспорт технического средства, собственнику необходимо преодолеть ряд дополнительных процедур, однако сегодня в Приморье нет компаний, которые по закону могут заниматься этим видом деятельности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]