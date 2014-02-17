Новый год по восточному лунному календарю отметили в Артеме. На праздник всех собрала Ассоциация корейских организаций Приморья. Были представители практически всех дипломатических миссий, работающих в нашем крае. Это одна из немногих площадок, а может и единственная, где Южная и Северная Кореи встречают праздник за одним столом.

Корейский национальный инструмент чанго оглушил зал. Барабанной дробью по традиции приветствуют всех гостей. Ассоциация корейских организаций Приморского края в очередной раз встречает Новый год по восточному лунному календарю с большим размахом.

На международном празднике - не только представители корейских национально-культурных автономий края. Вместе с ними — генконсулы КНДР и Южной Кореи, Вьетнама, Индии, Японии и США. Все, кто смог приехать, обмениваются знаками внимания.

Валентин Пак, глава Ассоциации корейских организаций Приморского края: «Сегодня была картина, когда американский генконсул с женой и северкорейский генконсул с женой «побратались». Это было очень интересно. Хотя им дана установка, наверное, чтобы таких вещей не было. Но это площадка мира».

Площадку мира Валентин Пак лично организовывает в 15-й раз. Каждый год создает атмосферу, где забывают о политических разногласиях даже представители Южной и Северной Кореи. Это единственная площадка, где они встречают праздник за одним столом. Но неудобный вопрос взаимоотношений между государствами комментируют, как и полагается для дипломатов, максимально тактично.

Ли Сок Пэ, генеральный консул Республики Корея: «В эти дни отношения между Югом и Севером не так благоприятны, как вы знаете. Но я надеюсь, что межкорейские отношения будут нормальными. С Новым годом красного петуха!».

Им Чхон Ир, генеральный консул Корейской Народной Демократической республики: «Вопрос объединения Родины Кореи является очень неотложной проблемой. Для этого все корейцы должны стараться на основе самих сил корейцев — самостоятельности — не надо допустить вмешательства внешних сил».

Поздравить с Новым годом по лунному календарю всех гостей прибыли представители исполнительной и законодательной властей.

Александр Ролик, председатель Законодательного Собрания Приморского края: «В Приморье проживает 158 представителей различных народов. И многие из них - это народы Востока. В частности, корейская диаспора насчитывает несколько десятков тысяч российских корейцев, которые являются нашими земляками и вносят большой вклад в развитие Приморского края».

Танцы в корейских национальных костюмах… Яркое шоу, которое запомнится гостям надолго. Финал праздника для всех оказался приятной неожиданностью — участники встали в хоровод под живое исполнение «Ариран».

«Ариран» — знаменитая корейская народная песня, символизирующая гармонию. Пожалуй, это то, что чаще всего в этот вечер гости желали друг другу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]