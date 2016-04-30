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Сегодня, 15:32
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Владивостокцы дали оценку новому фильму Федора Бондарчука "Притяжение". Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Зрители Владивостока испытали «Притяжение». Новый фильм Фёдора Бондарчука вышел в прокат 26 января сразу в двух странах: в России и Китае. За выходные дни и владивостокцы успели оценить новую фантастическую ленту.

Экстренные новости: «В Южной части Москвы приземлился неопознанный летающий объект!». Без паники, это лишь сюжет новой ленты Фёдора Бондарчука. «Притяжение» испытали на себе уже многие россияне. Инопланетный корабль приземляется не как привыкли многие, в одноми из районов Нью-Йорка, а в спальный район российской столицы. Владивостокцев новый отечественный блокбастер впечатлил. Зрители даже разглядели в фильме лирические мотивы.

Владивостокские зрители:

- Про любовь

- Здорово, есть глубина в фильме.

- В российском прокате фильмов давно не смотрела, но фильм классный, на уровне сделан, на высоком уровне, на хорошем.

- В целом, фильм хороший, о любви, о смысле жизни, о жизни и смерти, о СМИ, которые порой гонятся за жаренными фактами. Этот фильм может научить чему-то людей.

- Превосходный фильм! Самые лучшие впечатления.

- Есть масштабные съемки, есть, где посмеяться, где поплакать.

- И сценарий хороший, и артисты нравятся. Федор Бондарчук - вообще молодец!

Бороться с инопланетным вторжением решили по стандартной схеме: элита Вооруженных сил России вышла на бой. Отстоять свой район, да и вообще, планету, решили и простые ребята со двора. Кстати, некоторые съемки проходили на объектах Министерства обороны с участием новейшей военной техники. Да и сюжет фильма до премьеры был строго засекречен, такую интригу держали создатели фильма. Зато уже сейчас можно узнать, чем закончилось противостояние с внеземной цивилизацией: военной победой или чувственным проникновением к инопланетному разуму...

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 4

  • Михаил / Сегодня, 20:49
    № 4  
     

    Фильм не видел, но обязательно пойду!

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  • Андрей / Сегодня, 17:26
    № 3  
     

    Почему в статье только хвалебные отзывы?! Прям не фильм а шикардос!!? В голосовании в основном плохие оценки..... Пресса-хуже п.....тутки

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  • Вячеслав / Сегодня, 17:18
    № 2  
     

    Ожидал большего)

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  • Сергей / Сегодня, 16:42
    № 1  
     

    Очередной высер великого режиссера

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