В Приморье отдали под суд криминальную парочку,обидевшую ветерана войны

В Артеме следователем отдела полиции окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. 36-летнему мужчине и его 23-летней подельнице предъявлено обвинение в совершении незаконного проникновения в жилище с хищением имущества у 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, а также разбойного нападения с проникновением в жилище, совершенного в отношении 75-летней пенсионерки.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы. Потерпевшая рассказала, что неизвестные ночью проникли в ее дом и, причинив телесные повреждения, похитили денежные средства и продукты питания.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали двоих жителей Артема. В отделе полиции мужчина и его знакомая дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Следователем установлено, что мужчина, разбив оконное стекло, проник в частный дом на улице Днепровской, после чего открыл дверь соучастнице. Проснувшись от постороннего шума, хозяйка вышла из спальни. Злоумышленник нанес ей телесные повреждения, связал и потребовал передать имеющиеся в доме денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, пенсионерка отдала всю имевшуюся наличность. Похитив деньги, продукты питания, бытовую химию и электроинструменты, налетчики скрылись.

Освободившись, потерпевшая позвонила в полицию и скорую помощь.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемых изъяты похищенные вещи, а также медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Следствием установлено, что злоумышленники в ночное время проникли через окно в дом 93-летнего фронтовика, похитив личные вещи и награду. В ходе проверки показаний подозреваемые привели оперативников к дому, из которого совершили хищение.

Ранее фигурант уголовного дела привлекался к уголовной ответственности за квартирную кражу. Из мест лишения свободы освободился в мае 2016 года.

В отношении подозреваемых в совершении корыстно-насильственных преступлений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия собрана доказательная база причастности обвиняемых к совершению преступлений. Уголовное дело направлено в суд.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]