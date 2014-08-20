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Во Владивостоке задержан подозреваемый в краже и неправомерном завладении транспортным средством

Во Владивостоке задержан подозреваемый в краже и неправомерном завладении транспортным средством

Фото: АиФ Черноземье

В  дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что на улице Окатовой неизвестный тайно похитил его автомобиль "Тойота Марк 2".

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей. Установлено, что злоумышленник проник в квартиру потерпевшего через незапертую дверь и похитил ключи от автомобиля. Выйдя на придомовую территорию, он с помощью брелока сигнализации определил автомобиль хозяина квартиры и скрылся на нем в неизвестном направлении.

Во время движения по городу в вечернее время суток злоумышленник не справился с управлением, въехал в здание, расположенное на улице Интернациональной, повредил автомобиль и скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего ранее судимого жителя города Владивостока, подозреваемого в краже. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.

По фактам кражи и неправомерного завладения транспортным средством возбуждены уголовные дела.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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