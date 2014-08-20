Во Владивостоке задержан подозреваемый в краже и неправомерном завладении транспортным средством
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение местного жителя. Мужчина рассказал, что на улице Окатовой неизвестный тайно похитил его автомобиль "Тойота Марк 2".
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и свидетелей. Установлено, что злоумышленник проник в квартиру потерпевшего через незапертую дверь и похитил ключи от автомобиля. Выйдя на придомовую территорию, он с помощью брелока сигнализации определил автомобиль хозяина квартиры и скрылся на нем в неизвестном направлении.
Во время движения по городу в вечернее время суток злоумышленник не справился с управлением, въехал в здание, расположенное на улице Интернациональной, повредил автомобиль и скрылся с места происшествия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего ранее судимого жителя города Владивостока, подозреваемого в краже. В отделе полиции мужчина дал признательные показания.
По фактам кражи и неправомерного завладения транспортным средством возбуждены уголовные дела.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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