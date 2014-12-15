Жительница Арсеньева поблагодарила сотрудников полиции за профессионализм

В редакцию газеты «Бизнес Арс» пришло благодарственное письмо местной жительницы в адрес капитана юстиции Оксаны Дороховой и сотрудников следственно-оперативной группы межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский».

В письме женщина выразила слова благодарности и признательности в адрес сотрудников полиции за их оперативность и профессионализм.

Ранее в отделение полиции поступило заявление 53-летней жительницы города Арсеньева о краже принадлежащего ей имущества. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции. Полицейские опросили заявительницу, возможных свидетелей. Установили, что неизвестные, путем взлома замка и отгиба входной металлической двери гаражного бокса, расположенного по улице Сплавная, похитили бытовую технику и электроинструменты.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личности и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались ранее судимые за совершение имущественных преступлений местные жители в возрасте 23 и 25 лет. В отделе полиции задержанные признались в совершении кражи. Возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице.

По словам Оксаны Дороховой, благодаря профессионализму и оперативному реагированию сотрудников полиции, кража личного имущества была раскрыта в кратчайшие сроки, а злоумышленники понесут заслуженное наказание.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]