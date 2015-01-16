Руководство банка "Приморье" дало официальный комментарий по поводу крупного ограбления

Официальное заявление председателя правления банка «Приморье» Андрея Багаева появилось на сайте банка. В нем говорится: "Ночью 28 января счета банка «Приморье» подверглись хакерской атаке. Объектом покушения стали деньги банка — ни один клиентский счет не «пострадал». По данному инциденту банк обратился в полицию, ведется следствие. О его результатах банк будет информировать на своем официальном сайте, пока говорить и делать заявления о версиях произошедшего преждевременно. Размер ущерба требует уточнения, поскольку большую часть несанкционированных операций удалось пресечь.

В настоящее время все отделения и банкоматы банка «Приморье» функционируют в штатном режиме, операции клиентов совершаются в полном объеме и в установленный срок. Мы понимаем, что ситуация может вызвать справедливое беспокойство со стороны клиентов, и сейчас уделяем особое внимание бесперебойной работе наших банкоматов и отделений. Как всегда в круглосуточном режиме работает с клиентами контакт-центр.

Отдельно хотелось бы поблагодарить органы полиции за оперативную реакцию и профессионализм сотрудников в расследовании инцидента".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате хакерской атаки ущерб банка "Приморье" составил около 50 миллионов рублей.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]