Руководство банка "Приморье" дало официальный комментарий по поводу крупного ограбления
Официальное заявление председателя правления банка «Приморье» Андрея Багаева появилось на сайте банка. В нем говорится: "Ночью 28 января счета банка «Приморье» подверглись хакерской атаке. Объектом покушения стали деньги банка — ни один клиентский счет не «пострадал». По данному инциденту банк обратился в полицию, ведется следствие. О его результатах банк будет информировать на своем официальном сайте, пока говорить и делать заявления о версиях произошедшего преждевременно. Размер ущерба требует уточнения, поскольку большую часть несанкционированных операций удалось пресечь.
В настоящее время все отделения и банкоматы банка «Приморье» функционируют в штатном режиме, операции клиентов совершаются в полном объеме и в установленный срок. Мы понимаем, что ситуация может вызвать справедливое беспокойство со стороны клиентов, и сейчас уделяем особое внимание бесперебойной работе наших банкоматов и отделений. Как всегда в круглосуточном режиме работает с клиентами контакт-центр.
Отдельно хотелось бы поблагодарить органы полиции за оперативную реакцию и профессионализм сотрудников в расследовании инцидента".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате хакерской атаки ущерб банка "Приморье" составил около 50 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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