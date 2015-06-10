В Приморье на семинаре экологи и охотоведы обсуждали, как помочь амурскому тигру. Видеорепортаж Вадима Перевалова
О тигре, о кормовой базе главного дальневосточного хищника, о борьбе с браконьерами - в Приморье говорят на специальных семинарах. На этот раз охотники и экологи собрались в «Синегорье». Это хозяйство, известное своими успехами в воспроизводстве диких копытных, признано модельным. С него будут брать пример другие.
Специалисты Всемирного фонда дикой природы отмечают рост численности копытных в центральном Приморье. И связывают это с усилиями местных охотников и охотведов. Они сделали все, чтобы сюда вернулся царь уссурийской тайги.
Сергей Арамилев, директор ДВ филиала центра «Амурский тигр»: «Чем уникально это место. Район Синего Утеса оторван от основного хребта Сихотэ-Алинь. И долгое время здесь не шло заселение тигра. За последние пять лет, благодаря стараниям охотпользователей, тигр стал восстанавливаться».
Вот и приехали за опытом к анучинцам соседи, руководители охотничьих хозяйств. Им было интересно узнать, что на подкормочных полях выгоднее выращивать озимые, чем просто овес. Так и на семенах можно сэкономить, и есть пища копытным. Похоже, на вопрос, кто кому больше нужен: кабаны и косули полосатому зверю или тигр человеку - любители поохотиться знают ответ.
Андрей Петров, председатель общества охотников и рыболовов города Арсеньева: «Правильно говорят, мы убиваем двух зайцев. Мы сохраняем тигра и тем самым сохраняем копытных. Потому что не будет тигра, не будет внимания в целом животному миру».
В «Синегорье» удалось втрое увеличить количество подкормочных площадок. Теперь здесь стабильная группа не только изюбра, кабана и косули, но и пятнистого оленя.
Павел Фоменко, руководитель отдела по сохранению редких животных Амурского филиала WWF: «На сегодняшнем семинаре и шла речь как правильно все делать: какие корма выкладывать, в каких пропорциях, Если устраивать солонцы, как правильно их делать и для чего делать».
О биотехнологиях говорят, а думают об экономике. Ведь по примеру западных коллег, некоторые приморские хозяйства развивают трофейную охоту и экологический туризм. Все это способно приносить живые деньги во благо развития охотничьего дела и охраны природы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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