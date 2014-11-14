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В Дальнегорске прокуратура добивается восстановления освещения автодорог

В Дальнегорске прокуратура добивается восстановления освещения автодорог

В ноябре 2016 года прокуратурой города Дальнегорска проведена проверка по факту отсутствия энергоснабжения сооружений-линий электропередач уличного освещения участков автомобильных дорог Осиновка  - Рудная Пристань, Дальнегорск  - Краснореченский.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края издано распоряжение, согласно которому Дальнегорский городской округ передал в собственность Приморского края линии электропередач уличного освещения вдоль указанных дорог краевого значения.

Вместе с тем, в темное время суток освещение дорог краевого значения на территории Дальнегорского городского округа фактически отсутствует, что не отвечает требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о возложении на Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края обязанности произвести работы по восстановлению уличного освещения на указанных участках автомобильных дорог краевого значения.

Решением суда от 26.01.2017 исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Вопросы фактического исполнения судебного решения поставлены на контроль прокурора города.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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