Крупнейшие супермаркеты Владивостока поднимают цены вопреки тендеции рынка-ОНФ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Приморском крае провели мониторинг потребительских цен в регионе. Как сообщил "Вестям Приморье" руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика», председатель регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко, общественники совместно с представителями СМИ провели рейд по основным супермаркетам и торговым сетям краевой столицы.

«К активистам Общероссийского народного фронта в регионе регулярно поступает информация о том, что на одни и те же товары, которые, по нашим данным, нередко поступают в сети розничной торговли от одних и тех же поставщиков, в разных торговых точках города цены разнятся довольно существенно, при этом недавние новогодние праздники вызвали всплеск цен на многие продукты питания социальной «линейки». В ряде случаев граждане жалуются на отсутствие бюджетного набора социальных товаров, в особенности отдельных продуктов. Например, жители жалуются, что на молочные продукты за последние полгода цены выросли почти на 50%, и в ситуации, когда несколько торговых точек находятся рядом, цены различаются на 10-20%. Такая ситуация ущемляет права потребителей, а также создает на рынке ситуацию неравных условий для работы самих участников рынка, что в конечном итоге опять же ударит по карману покупателей. Существующая на рынке тенденция – постепенное укрупнение торговых сетей и вытеснение сегмента небольших продовольственных магазинов супермаркетами должно вести к удешевлению товаров за счет снижения издержек продавцов, но в реальности это происходит далеко не всегда», – подчеркнул Тимченко.

Эксперты Народного фронта проинспектировали шесть крупнейших в регионе сетевых супермаркетов и торговых сетей, которые ведут торговлю товарами массового потребления.

Общественники проверили цены на ключевые товарные категории – сыр, колбасу, яйца куриные, овощи и фрукты, молоко и сметана, картофель, крупы, сливочное и растительное масло, макаронные изделия.

«В рамках мониторинга было установлено, что за последние полгода цены на ряд продуктов действительно выросли. Самый большой рост цен – на сливочное масло, причем в большинстве торговых сетей стоимость развесного и фирменного упакованного сливочного масла почти сравнялась, цена на него в сравнении с прошлым годом выросла на 15-20%, и это при том, что, по официальным заявлениям властей, в регионе избыток молочной продукции. Вообще рост цен на продукты прошел по большинству товаров – сахар, гречка, рис, масло сливочное и растительное. Самый большой разброс цен – на растительное масло одного и того же производителя одинакового объема тары, в разных магазинах цена разнится на 50%. При этом местное уссурийское растительное масло дороже привезенного из Придонья и Кубани. Есть и позитивный результат – в сравнении с рейдом ОНФ во Владивостоке в мае 2016 г. мы не обнаружили санкционных товаров на полках, но в то же время и «импортозамещение по-приморски» ощутимо хромает», – отметил Тимченко.

Эксперты Народного фронта намерены обратить внимание властей на проблему ценообразования на ключевые категории потребительских товаров, которые были проверены в рамках мониторинга.

«По результатам проведенных рейдов будут сформулированы предложения для органов власти, в рамках которых необходимо создать условия для поддержания обоснованных и приемлемых для населения цен на товары массового потребления и социальные продукты», – заметил Тимченко.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]