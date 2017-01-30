Дорогой внедорожник ушел под лед около острова Скребцова во Владивостоке(фото)

Японский внедорожник провалился под лёд Амурского залива в районе острова Скребцова,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сообщение, поступившее на редакционный WhatsApp.

По словам очевидцев, в минувшие выходные группа мужчин на "Лексусе" каталась в районе острова Скребцова. Лёд не выдержал, и иномарка провалилась под лёд. По счастливой случайности, водитель и пассажиры успели покинуть автомобиль.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]