Дорогой внедорожник ушел под лед около острова Скребцова во Владивостоке(фото)
Японский внедорожник провалился под лёд Амурского залива в районе острова Скребцова,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сообщение, поступившее на редакционный WhatsApp.
По словам очевидцев, в минувшие выходные группа мужчин на "Лексусе" каталась в районе острова Скребцова. Лёд не выдержал, и иномарка провалилась под лёд. По счастливой случайности, водитель и пассажиры успели покинуть автомобиль.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
19.01.2017 В Лесозаводске пожарная машина провалилась под лед
-
17.01.2017 В районе острова Скребцова обнаружено тело утонувшего на месте провала под лёд автомобиля
-
06.01.2017 Во Владивостоке продолжаются поиски пропавшего рыбака
-
05.01.2017 Спасатели ищут пропавшего рыбака
-
22.05.2016 На дне Амурского залива нашли пропавшего водолаза
-
27.02.2014 В трещину во льду Амурского залива провалился микроавтобус
Добавить комментарий