Вечером в понедельник,30 января, руководство банка «Приморье» подтвердило факт хищения у финансовой организации десятки миллионов рублей. Деньги были незаконно сняты в ночь с пятницы на субботу. Как удалось похитить средства, пострадали ли счета клиентов, расскажет Мария Ежевская.

Мария Ежевская, корреспондент: «Более 50 миллионов — за одну ночь. Крупная кража в банке «Приморье». Налёта на здание не было. Преступники действовали на расстоянии, снимали огромные суммы через банкоматы — по так называемым эмитированным картам. Также мошенники переводили деньги на другие счета для дальнейшего обналичивания».

Хакерскую атаку банк подтвердил. На сайте финансового учреждения появилось и официальное заявление руководства. В нём говорится, что объектом покушения стали деньги Банка, а именно акционеров. Ни один клиентский счет не «пострадал».

Андрей Багаев, председатель Правления Банка «Приморье»: «Хакеры попытались произвести снятие со счетов клиентов банка. Но благодаря тем системам безопасности, которые у нас установлены, и тому программно-аппаратному комплексу, который мы используем в работе, хакеры не получили доступ к счетам и вкладам клиентам. Ущерб получил лишь сам банк. Мы готовы заявить, что банк «Приморье» функционируют в штатном режиме».

Похищенные деньги снимались из терминалов по всей России и даже в Европе. К хакерской атаке мошенники готовились тщательно и явно не один день.

Ирина Сырова, начальник Отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Приморскому краю: "В дежурную часть УМВД России по г. Владивостоку поступило заявление представителя финансового учреждения о мошеннических действиях. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция проводит комплекс мероприятий по установлению обстоятельств происшествия".



Точная сумма хищения до сих пор уточняется. Но она явно превысит полусотню миллионов. Это, пожалуй, самое крупное преступление в банковской сфере Приморья за последние годы. Налёты на офисы различных финансовых организаций в крае случались не раз: грабежи фиксировались на камеры ,были и даже комичные случаи, когда матрос с игрушечным пистолетом ворвался в отделение. В большинстве случаев преступников задерживали. И сроки давали настоящие и совсем не малые.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]