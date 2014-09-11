Шамора попала в ТОП-15 самых популярных курортов России у иностранцев

Курортная зона в бухте Лазурная(Шамора) в пригороде Владивостока входит в топ-15 самых популярных курортов России среди иностранных туристов в 2017 году, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на данные сервиса поиска отелей RoomGuru.ru. Рейтинг составлен по данным броней отелей для проживания с 1 мая по 31 августа 2017 года.

Шамора занимает пятнадцатое место по популярности курортов России у иностранцев.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в этом году иностранные туристы бронируют проживание в гостиницах в окрестностях Лазурной бухты в среднем на 7 ночей и платят 3 тысячи рублей в сутки.

15 самых популярных у иностранных туристов курортов России в 2017 году:

1. Сочи, 8 ночей, 4680 рублей (средняя длительность брони и плата за сутки проживания в отеле)

2. Хужир (Байкал), 2.5 ночи, 2520 рублей

3. Анапа, 12.5 ночей, 2680 рублей

4. Севастополь, 10 ночей, 2760 рублей

5. Геленджик, 9.5 ночей, 2940 рублей

6. Ялта, 8 ночей, 4550 рублей

7. Алушта, 13.5 ночей, 3280 рублей

8. Феодосия, 10 ночей, 2820 рублей

9. Листвянка (Байкал), 3.5 ночи, 2470 рублей

10. Пятигорск, 6.5 ночей, 3250 рублей

11. Светлогорск, 10 ночей, 2560 рублей

12. Зеленоградск, 13 ночей, 3450 рублей

13. Новороссийск, 15 ночей, 3240 рублей

14. Евпатория, 14 ночей, 2560 рублей

15.Шамора (Приморье), 7 ночей, 2950 рублей

Ранее,также сообщалось, что Владивосток входит в первую тройку самых популярных у иностранных туристов городов для путешествий по России вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. По прогнозам агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий по России вырастет на 10%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]