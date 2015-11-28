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Во Владивостоке 14-летняя школьница серьезно отравилась психотропными веществами

Во Владивостоке 14-летняя школьница серьезно отравилась психотропными веществами

Фото: Инструкции по применению лекарств

Во Владивостокскую клиническую больницу № 2 врачи скорой доставили несовершеннолетнюю, принявшую сильнодействующее вещество синтетической группы. Школьница с отравлением была госпитализирована в токсикологическое отделение.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, 14-летняя школьница была госпитализирована в вечернее время после того, как в квартире одного из домов по улице Карбышева приняла психотропное вещество.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в больницу, где у нее диагностировали серьезное отравление. Школьница была госпитализирована в токсикологическое отделение, по факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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