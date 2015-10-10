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Житель Владивостока придумал безотказную схему, как пить за счет супермаркетов

Житель Владивостока придумал безотказную схему, как пить за счет супермаркетов

Фото: Newsbox24.tv

Житель Владивостока придумал безотказную схему, как пить за чужой счет. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, его уже не раз видели в супермаркетах в районе Шилкинской. План действий мужчины следующий, зайти в магазин взять водку с витрины, опустошить ее залпом, а пустую бутылку поставить на место. Мужчина еще ни разу не платил за выпитое спиртное. А охрана ничего с этим не может поделать. Мужчину не однократно доставляли в отделение полиции для разбирательства, но полиция, пожурив алкоголика, отпускала его восвояси. Ведь ущерб магазина от действий этого проглота настолько маленький, что на уголовное дело не тянет. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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