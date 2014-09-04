Готов к труду и обороне! Во Владивостоке стартовала сдача норм ГТО среди взрослого населения страны. Первыми свое мастерство продемонстрировали профессиональные спортсмены, тренеры и сотрудники городского УМВД.

Когда нормы ГТО только вернулись в обиход, первыми свою силу и ловкость продемонстрировали студенты и школьники. Только за первые месяцы прошлого года во Владивостоке свои физические навыки продемонстрировали более полутысячи учащихся, 10 из них предоставлены к золотому знаку. В этом году к молодежи присоединились и взрослые.

Александр Кисиль, заместитель начальника управления развития физической культуры и массового спорта администрации г. Владивостока: «Для Владивостока это знаменательное событие, потому что жители города, взрослое население, сегодня являются первооткрывателями. В современной истории города это происходит впервые, после того, как нормы ГТО были введены».

Отжимание, приседание, подтягивание, прыжки в длину. Все эти упражнения одинаковы и для женщин. Правда, у мужчин есть и отдельное испытание - рывок пудовой гири. Особняком в его исполнении стоят полицейские Владивостока.

Сергей Гусев, начальник управления МВД России по г. Владивостока: «Мы все прекрасно понимаем, что сегодня к полиции очень многие предвзято относятся. Надо показать, что действительно у меня люди готовы выполнять задачи. Я привёл личный состав, вместе с ними пришёл сам. Я тоже занимаюсь спортом... Эта идея очень великолепная для меня - сдача ГТО, чтоб молодёжь увидела и пошла. Я думаю — мы начало».

Многие задаются вопросом, зачем вообще нужно получать знак ГТО, дает ли он какие-то преимущества. Прежде всего, мотивация получить его есть у выпускников школ. Ведь многие учебные заведения сегодня дают дополнительные баллы при поступлении для отличников физподготовки.

Светлана Осокина, руководитель центра тестирования «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО» г. Владивостока: «Здоровый образ жизни - это самое главное. То, чего сейчас не хватает, наверное, нашей молодёжи. Появляются такие направления как быть здоровым - это модно. Давайте будем здоровыми! Если ты будешь преодолевать себя, выполнять тесты, стремиться к чему-то, наверное это поможет в дальнейшем твоём развитии, в работе, в дальнейшей твоей жизни».

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по трем уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. Есть два вида испытаний: обязательные и по выбору. Для каждого возраста они разные. Записаться на тестирование можно в региональном центре или на сайте комплекса ГТО.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]