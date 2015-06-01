Радиаторы в холодную зиму практически не греют. В поселке Подъяпольское Шкотовского района средняя школа, детский сад и несколько многоквартирных домов замерзают. Парадоксально, что дефицит тепла жители населенного пункта ощутили с началом отопительного сезона.

Дресс-код «по-подъяпольски» демонстрирует учитель английского языка Ирина Панова. Последний раз так серьезно утепляться приходилось в 90-е. Нынешняя зима вызывает у коллектива школы холодную ностальгию и растерянность. Занятия проходят здесь в две смены, и во второй половине дня обледеневший гранит наук преподавать и усваивать чуть легче, нежели утром.

Елена Северенчук, жительница п. Подъяпольское: «Средняя температура в школе, по словам наших детей, 10 градусов. Дети замерзают, у детей заболевания, ситуация очень не хорошая».

В детский сад попадаем в разгар сонного часа. Малыши этой группы практически все заболели, но заведующая считает, что связано это не с нарушениями теплового режима.

Татьяна Дубцова, исполняющая обязанности заведующей детского сада №40 п. Подъяпольское: «Группа у нас не на карантине, закрыта, потому что высокая заболеваемость ОРВИ среди детей. У детей есть старшие братья, сестры, родители, которые тоже могли принести вирус».

Причина холодной атмосферы в Подъяпольске, по мнению администрации, кроется в том, что котельная предприятия «Примтеплоэнерго», в целях экономии, топит зачастую не в полную силу. Местная администрация сейчас готовится направить жалобу в ресурсоснабжающую организацию, чтобы разрешить проблему.

Владимир Стрижкин, глава Подъяпольского сельского поселения: «Мы заактируем настоящее положение вещей, потому что я так понял, они вышли на сайт Приморского края, начальник уже мне позвонил и сказал, чтобы произвели работы по актированию этих домов».

В «Примтеплоэнерго» утверждают, что поселковая котельная работает в штатном режиме.

Евгений Яроцкий, специалист по связям с общественностью КГУП «Примтеплоэнерго»: «Теплоноситель на котельной в Подъяпольском подается согласно параметрам наружного воздуха, сама котельная работает в штатном режиме. Кроме того, инспекцией были обследованы здания поселковых детского садика и школы. Там в различных комнатах наблюдается перепад температур».

По мнению представителей «Примтеплоэнерго» комфортной температуры можно достичь только одним способом: установить в детском саду и школе дополнительные радиаторы отопления.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]