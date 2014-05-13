Дело о мошенничестве возбуждено после хакерской атаки на счета банка "Приморье"
Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве после хакерской атаки на счета банка "Приморье",сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
"28 января в дежурную часть УМВД по городу Владивостоку поступило сообщение о мошеннических действиях в отношении банка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество", - сообщает в пресс-релизе.
В полиции добавили, что сумма ущерба еще не определена. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные лица.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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