"Вести: Приморье. Интервью" с Александром Михайлюком и Андреем Андриановым
"Вести: Приморье. Интервью" с директором Приморского океанариума Александром Михайлюком и директором национального научного центра морской биологии ДВО РАН Андреем Андриановым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
23.12.2016 "Вести: Приморье. Интервью" с Александром Шворой
-
24.05.2016 Интервью с Андреем Базилевским, генеральным директором ВДЦ «Океан»
-
09.12.2015 Интервью с директором департамента здравоохранения Приморского края Андреем Кузьминым
-
01.11.2014 Интервью с директором института биологии моря ДВО РАН Андреем Андриановым
-
26.09.2014 Интервью с директором департамента по делам молодежи Приморского края Александром Кайдановичем
-
21.08.2014 Интервью с Александром Передней, директором департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края
Добавить комментарий