Во Владивостоке запретили гей-парад(опрос)
Власти Приморья отказали в проведении во Владивостоке шествия представителям секс-меньшинств, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на источник в департаменте внутренней политики администрации Приморского края.
"Парада не будет, департамент внутренней политики края отказал в проведении шествия, так как оно нарушает права детей. Отказ выдан на основании ФЗ 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", — сказал собеседник.
Как сообщали ранее интернет-СМИ Владивостока, парадное шествие представители сексменьшинств собирались провести 8 февраля 2017 года на улице Светланской во Владивостоке. По данным РИА "Новости", в последние несколько месяцев аналогичные заявки поступали и отклонялись в Красноярске, Новосибирске, Кемерово, Перми, Челябинске, Брянске, Йошкар-Оле и других городах России. Последние случаи произошли в Благовещенске 26 января и в Южно-Сахалинске 30 января.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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