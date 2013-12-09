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Во Владивостоке запретили гей-парад(опрос)

Во Владивостоке запретили гей-парад(опрос)

Власти Приморья отказали в проведении во Владивостоке шествия представителям секс-меньшинств, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на источник в департаменте внутренней политики администрации Приморского края.

"Парада не будет, департамент внутренней политики края отказал в проведении шествия, так как оно нарушает права детей. Отказ выдан на основании ФЗ 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", — сказал собеседник.

Как сообщали ранее интернет-СМИ Владивостока, парадное шествие представители сексменьшинств собирались провести 8 февраля 2017 года на улице Светланской во Владивостоке. По данным РИА "Новости", в последние несколько месяцев аналогичные заявки поступали и отклонялись в Красноярске, Новосибирске, Кемерово, Перми, Челябинске, Брянске, Йошкар-Оле и других городах России. Последние случаи произошли в Благовещенске 26 января и в Южно-Сахалинске 30 января.

Как Вы относитесь к перспективе проведения гей-парада во Владивостоке:

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • АЛЕКСЕЙ / Сегодня, 14:13
    № 1  
     

    -Ватсон, что там за крики на улице?
    -Гей парад сэр!
    -А чего они хотят?
    -однополой любви,сэр.
    -Разве им кто то запрещает?
    -Пида**сы ,сэр!!!

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