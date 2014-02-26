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В среду в Приморье вновь похолодает

В среду в Приморье вновь похолодает

Фото: Мой Энгельс

Сегодня днем и ближайшей ночью Приморье окажется в теплом секторе неглубокого циклона, который смещается с Амурской области на Хабаровский край. По сравнению со вчерашним днем, потеплеет на 2-4 градуса. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", на юге в отдельных районах воздух прогреется до оттепели: до +1...+2 °C. В крае солнечно, без осадков. Во Владивостоке ясно и маловетрено. Температура воздуха –5...–8 °C.

1 февраля на юге Дальневосточного региона погодные условия изменятся. Области низкого атмосферного давления с фронтальными разделами будут проходить над Приморьем. Уже этой ночью в отдельных районах края пройдет снег. Ночью температура воздуха повысится на 3-8 градусов, по сравнению с предыдущей ночью. Осадки различной интенсивности сохранятся и днем, в центральных и восточных районах. Утром фронтальные разделы переместятся на северную акваторию Японского моря. За фронтами вторгнется очередная порция холода и снова похолодает: на большей территории края -8...-14 °C, на побережье -2...-7 °C. На побережье усилится северный ветер.

Во Владивостоке в среду погода с переменной облачностью, без осадков. Температура воздуха к утру понизится до -10...-12 °C. День ожидается ветреный и холодный: максимальная температура воздуха -7...-9 °C, но сильный ветер добавит ощущение холода.

Похолодание в Приморье будет недолгим, уже с четверга по краю начнется постепенное потепление.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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