Житель Приморья из неприязни избил знакомого до состояния комы

36-летний житель поселка Дунай был доставлен в больницу города Фокино с диагнозом: ушиб головного мозга, открытая черепно-мозговая травма, кома первой степени. О происшествии в полицию сообщил врач скорой медпомощи. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, задержанный пояснил, что нанес повреждения своему знакомому на почве личных неприязненных отношений. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Подозреваемый заключен под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]