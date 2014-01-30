В порту Восточном самосвал снес несколько припаркованных автомобилей
Авария с участием самосвала произошла на пункте пропуска в порту Восточном. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, грузовик врезается в припаркованные машины. Сначала он бьет белую легковушку, которую отбрасывает на красную, а затем влетает во внедорожник, который в свою очередь откидывает на еще один автомобиль.
Причина, по которой рулевой самосвала совершил ДТП, не известна. Возможно, что у большегруза отказали тормоза.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
01.10.2016 Фура без тормозов снесла универсал в пригороде Владивостока
-
26.01.2016 В Находке самосвал переехал пенсионера, который упал ему под колеса
-
23.05.2014 В Приморье водитель большегруза получил тяжелые травмы
-
30.01.2014 ДТП на Русской: неисправный самосвал «собрал» семь машин
-
21.09.2015 В районе Снеговой пади столкнулись шесть автомобилей
-
30.09.2016 Серьезная авария с пострадавшим блокировала движение на въезде во Владивосток
Добавить комментарий