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В порту Восточном самосвал снес несколько припаркованных автомобилей

В порту Восточном самосвал снес несколько припаркованных автомобилей

Фото: Newsbox24.tv

Авария с участием самосвала произошла на пункте пропуска в порту Восточном. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, грузовик врезается в припаркованные машины. Сначала он бьет белую легковушку, которую отбрасывает на красную, а затем влетает во внедорожник, который в свою очередь откидывает на еще один автомобиль.

Причина, по которой рулевой самосвала совершил ДТП, не известна. Возможно, что у большегруза отказали тормоза.

ВИДЕО

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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