Владивостокские любители сыграли в быстрый хоккей на стадионе «Строитель». Видеорепортаж Ольги Катренко
Этап всероссийского турнира по быстрому хоккею во Владивостоке должен был пройти на озерном льду. По стране матчи проходят на естественных водоёмах. Но Чан так и не смогли как следует разгладить. В итоге команды из Владивостока и Хабаровска сыграли на катке стадиона «Строитель».
Фишка турнира - на льду четыре на четыре игрока, а вместо ворот конструкция из покрышек. Действительно быстрым хоккей получается. Вот «Легион-2017» и оглянуться не успел, как вылетел...
Алексей Седых, нападающий ХК «Легион-2017»: «Капитан сейчас разденется и даст оценку…»
Дмитрий Сосковец, капитан ХК «Легион-2017»: «Всю жизнь вместе гоняли на озерах, теперь здесь играем».
Признаются хоккеисты, не совсем это дворовая игра. На быстром льду без вратарей сплошь профессионалы, только городского уровня. Вот и лидер владивостокского чемпионата здесь — «Дальзавод». И нескольких его игроков замечают в команде «Волшебники». Только волшебства не получается. Соперник зубастый попался…
А это «Баргузин» теснит «Ледяных волков». Стадионный комментатор то и дело спотыкается с названием команды-лидера.
Дмитрий Темерев, нападающий ХК «Баргузин»: «Вот так и мы, быстро и непредсказуемо играем. То уступали немного, а взялись, и дожали соперника».
Кстати, свои дважды по 15 минут с небольшим перерывом баргузинцы продлевают буллитами.
Артем Варламкин, капитан ХК «Баргузин»: «Буллиты и с вратарями лотерея, а без вратарей вообще...»
Ольга Катренко: «Турнир на выбывание, а результаты вынесены на всеобщее обозрение, и нам позволяют вписать победу «Баргузина», особо выделим команду и пожелаем победы».
Эх, не помогло! Все же, профессионалы формата четыре на четыре без вратарей, те, кто и в прошлом году праздновал победу, оказываются сильнее. Именно специалисты из большого автосервиса, в итоге, отправятся на финальную серию быстрого хоккея в Москву.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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