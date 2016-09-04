Этап всероссийского турнира по быстрому хоккею во Владивостоке должен был пройти на озерном льду. По стране матчи проходят на естественных водоёмах. Но Чан так и не смогли как следует разгладить. В итоге команды из Владивостока и Хабаровска сыграли на катке стадиона «Строитель».

Фишка турнира - на льду четыре на четыре игрока, а вместо ворот конструкция из покрышек. Действительно быстрым хоккей получается. Вот «Легион-2017» и оглянуться не успел, как вылетел...

Алексей Седых, нападающий ХК «Легион-2017»: «Капитан сейчас разденется и даст оценку…»

Дмитрий Сосковец, капитан ХК «Легион-2017»: «Всю жизнь вместе гоняли на озерах, теперь здесь играем».

Признаются хоккеисты, не совсем это дворовая игра. На быстром льду без вратарей сплошь профессионалы, только городского уровня. Вот и лидер владивостокского чемпионата здесь — «Дальзавод». И нескольких его игроков замечают в команде «Волшебники». Только волшебства не получается. Соперник зубастый попался…

А это «Баргузин» теснит «Ледяных волков». Стадионный комментатор то и дело спотыкается с названием команды-лидера.

Дмитрий Темерев, нападающий ХК «Баргузин»: «Вот так и мы, быстро и непредсказуемо играем. То уступали немного, а взялись, и дожали соперника».

Кстати, свои дважды по 15 минут с небольшим перерывом баргузинцы продлевают буллитами.

Артем Варламкин, капитан ХК «Баргузин»: «Буллиты и с вратарями лотерея, а без вратарей вообще...»

Ольга Катренко: «Турнир на выбывание, а результаты вынесены на всеобщее обозрение, и нам позволяют вписать победу «Баргузина», особо выделим команду и пожелаем победы».

Эх, не помогло! Все же, профессионалы формата четыре на четыре без вратарей, те, кто и в прошлом году праздновал победу, оказываются сильнее. Именно специалисты из большого автосервиса, в итоге, отправятся на финальную серию быстрого хоккея в Москву.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]