В рамках региональной недели в Уссурийске состоялось расширенное заседание Общественной палаты с участием депутата Государственной Думы Сергея Сопчука. Основные вопросы: работа Госудумы, профильного комитета транспорта и строительства, а также принятые решения съезда партии «Единая Россия».

В зале городской Думы собрались депутаты, члены Общественной палаты, почетные жители города и представители общественных организаций, которых объединяет активная жизненная позиция.

Сергей Сопчук, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ: «Я бы хотел понять, какие вопросы наиболее важны для людей, поэтому мы пригласили представителей от общественных организаций для того, чтобы расширить круг общения. У нас бывает не так часто возможность встретиться на территории, поэтому мне важно в ходе этой встречи максимально охватить количество людей, своих избирателей».

Сергей Сопчук рассказал о первых месяцах своей работы в Государственной Думе, в комитете по транспорту и строительству, в который он входит, о пленарных заседаниях и работе фракции. Поделился и впечатлениями об итогах работы XVI съезда партии «Единая России». Также депутат ответил на вопросы собравшихся. А руководители общественных объединений поблагодарили Сергея Сопчука за содействие в реализации значимых проектов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]