Очередной автомобиль провалился под лед в Приморье
Автомобиль очередного горе-рыбака утонул в районе Хангана (это в Большом Камне). Видео происшествия появилось в одной из социальных сетей. Азарт зимней рыбалки перебарывает здравый смысл и самосохранение. Охотники за хвостами пренебрегают предупреждениями сотрудников МЧС и продолжают выезжать на опасный лед.
Между тем, в последнее время температуры воздуха в Приморье постоянно меняются, что сказывается на толщине ледяного покрова. По прогнозу синоптиков, очередное похолодание в Приморье придет 1 февраля, однако, оно будет кратковременным. И уже с четверга вновь начнется потепление. В субботу в Приморье температура воздуха прогреется до плюсовых значений.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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