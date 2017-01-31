Очередной автомобиль провалился под лед в Приморье

Автомобиль очередного горе-рыбака утонул в районе Хангана (это в Большом Камне). Видео происшествия появилось в одной из социальных сетей. Азарт зимней рыбалки перебарывает здравый смысл и самосохранение. Охотники за хвостами пренебрегают предупреждениями сотрудников МЧС и продолжают выезжать на опасный лед.

Между тем, в последнее время температуры воздуха в Приморье постоянно меняются, что сказывается на толщине ледяного покрова. По прогнозу синоптиков, очередное похолодание в Приморье придет 1 февраля, однако, оно будет кратковременным. И уже с четверга вновь начнется потепление. В субботу в Приморье температура воздуха прогреется до плюсовых значений.

A video posted by 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Jan 30, 2017 at 8:49pm PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]