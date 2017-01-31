Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:20
  0

Очередной автомобиль провалился под лед в Приморье

Очередной автомобиль провалился под лед в Приморье

Автомобиль очередного горе-рыбака утонул в районе Хангана (это в Большом Камне). Видео происшествия появилось в одной из социальных сетей. Азарт зимней рыбалки перебарывает здравый смысл и самосохранение. Охотники за хвостами пренебрегают предупреждениями сотрудников МЧС и продолжают выезжать на опасный лед.

Между тем, в последнее время температуры воздуха в Приморье постоянно меняются, что сказывается на толщине ледяного покрова. По прогнозу синоптиков, очередное похолодание в Приморье придет 1 февраля, однако, оно будет кратковременным. И уже с четверга вновь начнется потепление. В субботу в Приморье температура воздуха прогреется до плюсовых значений.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря