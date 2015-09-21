С начала года в Приморье в ДТП пострадало 28 детей, один ребенок погиб

С начала января на территории Приморского края зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков, 1 ребенок погиб, 28 – получили травмы различной степени тяжести. Если сравнить показатели аварийности с январем 2016 года, то рост по числу автомобильных аварий уже превышает 40%, по числу погибших 100%.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД по Приморскому краю, наибольшее число пострадавших приходится на категорию дети-пассажиры: в 2017 году 18 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести в результате столкновений и опрокидываний транспортных средств, в 1 случае жизнь подростка спасти не удалось. Трагедия произошла 1 января в Тернейском районе края, погибшему мальчику было 14 лет. Еще 10 детей стали участниками дорожно-транспортных происшествий в качестве пешеходов.

По количеству ДТП лидируют г. Владивосток и Уссурийский городской округ, кроме того, дорожные происшествия с участием несовершеннолетних произошли в Анучинском районе, г. Арсеньев, г.Большой Камень, Дальнереченском районе, г.Лесозаводск, г. Находка, Октябрьском районе, г. Партизанск, Партизанском районе, Тернейском районе и Черниговском районе.

По дням недели наибольшее число ДТП зарегистрировано в понедельник, вторник и воскресенье. По нарушениям Правил дорожного движения, влияющими на состояние аварийности, на первый план вышли выезд на полосу встречного движения и превышение скоростного режима.

В связи с осложнением дорожной обстановки Госавтоинспекцией Приморского края принято решение о выставлении дополнительных нарядов ДПС в аварийно-опасных местах.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством (ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ) выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, - влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Превышение скоростного режима (ст. 12.9 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 5 тыс. рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]