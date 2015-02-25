Во Владивостоке на акватории Амурского залива горит судно

Днем 31 января на WhatsApp "Вестей Приморье" поступило фото судна,горящего в скованном льдом Амурском заливе.

В комментариях к присланным снимкам утверждается,что дымит это печально известное брошенное судно Yeruslan. Подробности выясняются.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]