Смена «Интеллект» завершилась во Всероссийском детском центре «Океан». Видеорепортаж Елены Штылиной
Смена «Приморский интеллект» собрала 500 отличников-старшеклассников со всего Приморскогно края. Всероссийский детский центр «Океан» подвел итоги традиционной смены. Победителями и призерами олимпиад по точным и гуманитарным наукам стали самые успешные ученики из разных уголков Приморья.
Такой шанс испытать свои силы и найти себя в науке ежегодно выпадает успешным школьникам Приморья. Путевку в «Океан знаний» получают победители и призеры предметных олимпиад. Здесь отличники проходят региональный турнир.
Смена «Интеллект» собрала в этом зале школьную элиту края. Одаренные ребята со всех уголков Приморья три недели соревновались в знаниях. И хотя все испытания уже позади — сейчас для них самые волнительные минуты. В этом зале называют имена победителей настоящей битвы умов!
«Всероссийский детский центр «Океан» уже в 24-й раз собирает старшекласнников Приморского края для участия в олимпиадах по предметам школьной программы. За эти годы смена знатоков испытала IQ нескольких тысяч молодых людей. Лучших из лучших поздравляет губернатор края Владимир Миклушевский.
Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Я очень рад видеть здесь интересных, умных и амбициозных ребят и девчонок! Вы совсем иначе смотрите на вещи, которые нам, взрослым, кажутся привычными. Уверен, скоро именно вы измените к лучшему Приморье, Россию, а может и весь мир!»
За максимальное количество баллов по русскому языку, литературе, праву и истории дипломы победителей получают 17 юных талантов! По словам организаторов, в последние годы школьники все чаще пробуют силы в гуманитарных науках. Точные - все реже становятся предметом интеллектуальной борьбы.
Елена Пятакова, руководитель программы «Приморский интеллект»: «В последнее время происходит такая тенденция - уменьшение участников олимпиад по точным предметам: физике, математике, химии...»
Это мнение с легкостью опровергает будущий гений в области высоких энергий.
Артем Алферов, участник смены «Приморский интеллект»: «Это очень интересно - составлять в голове единую картину мира. Я хочу стать физиком элементарных частиц, надеюсь работать на ускорителе элементарных частиц и надеюсь проникнуть в тайны мироздания!»
Победителям интеллектуального ринга теперь предстоит отстаивать честь Приморья на уровне страны. И пусть не всем достались дипломы — каждый участник получил багаж новых знаний и жажду новых побед!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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