Новости Деловые новости Видеорепортаж

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:26
  0

Головные уборы на любой вкус можно найти на выставке-ярмарке "1000 шапок России". Видеорепортаж Евгении Егошиной

Шапочный разбор. В эти дни ДКЖД принимает необычную ярмарку головных уборов из Новосибирска. В условиях приморской зимы - шапка не просто аксессуар, а необходимость. На выставке «1000 шапок России» вы подберёте модные, красивые и главное теплые головные уборы.

Ассортимент и фабричное качество - отличительная особенность выставки-ярмарки «1000 шапок России». Название говорит за себя, здесь представлены головные уборы от эконом- до премиум-класса известных новосибирских фирм. Все шапки ручной работы, так что это хорошая возможность приобрести отличную вещь по приемлемой цене.

В новой коллекции дизайнеры предлагают вязаные шапки из песца, нутрии, овчины и норки, десятки форм и стилей, от ретро до авангарда. Классическая элегантная норка, яркие современные модели из меха орилага. Невероятно женственно смотрятся шапки из павловопосадских платков и стилизованные пилотки, отороченные мехом и расшитые бисером. Широкий ассортимент и размерный ряд мужских головных уборов. На выставке старые шапки меняют на новые.

«1000 шапок России» работает в доме культуры железнодорожников с 1 по 5 февраля включительно.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря