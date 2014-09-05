Головные уборы на любой вкус можно найти на выставке-ярмарке "1000 шапок России". Видеорепортаж Евгении Егошиной
Шапочный разбор. В эти дни ДКЖД принимает необычную ярмарку головных уборов из Новосибирска. В условиях приморской зимы - шапка не просто аксессуар, а необходимость. На выставке «1000 шапок России» вы подберёте модные, красивые и главное теплые головные уборы.
Ассортимент и фабричное качество - отличительная особенность выставки-ярмарки «1000 шапок России». Название говорит за себя, здесь представлены головные уборы от эконом- до премиум-класса известных новосибирских фирм. Все шапки ручной работы, так что это хорошая возможность приобрести отличную вещь по приемлемой цене.
В новой коллекции дизайнеры предлагают вязаные шапки из песца, нутрии, овчины и норки, десятки форм и стилей, от ретро до авангарда. Классическая элегантная норка, яркие современные модели из меха орилага. Невероятно женственно смотрятся шапки из павловопосадских платков и стилизованные пилотки, отороченные мехом и расшитые бисером. Широкий ассортимент и размерный ряд мужских головных уборов. На выставке старые шапки меняют на новые.
«1000 шапок России» работает в доме культуры железнодорожников с 1 по 5 февраля включительно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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