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В Амурском заливе загорелось брошенное командой судно Yeruslan - МЧС

Пожар произошел во вторник,31 января, на брошенном командой судне Yeruslan в Амурском заливе. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на региональное управление МЧС РФ, в настоящий момент информация о возгорании проверяется.

"Сообщения о возгорании поступают от очевидцев. В настоящее время информация проверяется", - сообщил представитель МЧС. Как сообщают очевидцы, над судном, которое находится во льдах в Амурском заливе, поднимаются густые клубы дыма. На фотографиях в социальных сетях видно, что рядом с ним на льду находятся люди и автомобили.

Только накануне местные СМИ сообщили, что Yeruslan покинула командой и судно не охраняется.

По данным ТАСС, судно было построено в 1967 году и не раз оказывалось в центре скандальных историй из-за арестов в разных портах из-за долгов по зарплате перед моряками. По данным Приморской транспортной прокуратуры, судовладелец задолжал своему экипажу более 200 тыс. долларов. По ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело. Само оно находится на рейде в Амурском заливе уже два года, до недавнего времени его охраняли несколько человек.

Буквально за час до возгорания, на Yeruslan побывала съемочная группа "Вестей Приморье", которая зафиксировала на видеокамеру вопиющие кадры безобразий,который творились на брошенном корабле. Подробный репортаж на эту тему смотрите сегодня в вечерних выпусках "Вестей Приморье" на телеканле "Россия1".

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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