Минпромторг может разрешить ввоз подержанных иномарок без ЭРА-ГЛОНАСС

31 января Министерство промышленности и торговли РФ может дать разъяснения по работе системы ЭРА-ГЛОНАСС, из-за которой в Россию оказался фактически заблокирован импорт подержанных иномарок.

Как ранее собщали "Вести Приморье", накануне губернатор Приморского края Воадимир Миклушевский заявил, что попросит правительство разобраться в ситуации с внедрением этой системы, из-за которого около тысячи купленных в Японии машин застряли на таможне.

С 2017 года растаможка таких машин без наличия оборудования ЭРА-ГЛОНАСС невозможна, а установить оборудование водители не могут просто физически — сертифицированных устройств и центров по их установке на подержанные машины в стране просто нет. Сделать это до ввоза в Россию также невозможно. В результате на Дальнем Востоке сотни водителей не могут получить со складов таможни свои автомобили. По словам начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрия Ладыгина, по состоянию на конец января, через его ведомство с начала года было ввезено более 1,2 тыс. иномарок, однако только около 450 владельцев получили ПТС на свои машины. Речь идет о тех собственниках, кто представил свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выписанные до 31 декабря 2016 года.

Как выяснила «Газета.Ru», проблема с подержанными иномарками может разрешиться уже на этой неделе. Во вторник в Минпромторге пройдет рабочее совещание по вопросу внедрения ЭРА-ГЛОНАСС. Там могут быть даны разъяснения для автомобилистов, которые сейчас не могут растаможить свои автомобили.

Информированный источник «Газеты.Ru» в отрасли отметил, что основная проблема в случае с подержанными иномарками связана с формулировками в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», на основании которого они и внедряются. «В тексте сказано, что установка прибора с 2017 года должна осуществляться на все новые автомобили, но написано это так «криво», что прочитать это можно совершенно иначе, а именно как впервые ввозимые, впервые получающие ПТС, а под это уже попадают и подержанные иномарки. Но «автор» совершенно точно имел в виду только новые машины. Поэтому я думаю, что в самое ближайшее время Минпромторг даст на этот счет четкие разъяснения и проблема с подержанными иномарками будет решена . Я думаю, что уже завтра мы услышим от ведомства определенное заявление на этот счет», — отметил собеседник.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]