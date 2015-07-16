Медицинский автопоезд "Забота" вновь отправляется в удаленные районы Приморья. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Медицинский автопоезд вновь отправляется в удаленные районы Приморья. Врачи из ведущих поликлиник края проверят здоровье всем желающим. Только в прошлом году на приеме в мобильной клинике побывали почти 70 000 человек. В этом году первым пунктом остановки автопоезда «Забота» станет поселок Светлогорье Пожарского района.
Фургоны везут аппараты УЗИ, стоматологические кресла и другое медицинское оборудование, догоняют автобус врачей. Терапевты, педиатры, хирург, офтальмолог, эндокринолог и другие профильные специалисты уже отправились в Пожарский район рано утром. Пациенты посёлка Светлогорье первыми получат медицинскую помощь. А далее медсостав отправится по Приморью.
Вадим Глазунов, координатор медицинского проекта: «Будут задействованы все районы, начиная с Тернейского, Пожарского и вниз будем спускаться к Хасанскому району, там еще Находкинский городской округ. Специалисты будут двух направлений: детские и взрослые».
Водители и врачи будут работать посменно, а вот медицинские автопоезда вернутся обратно во Владивосток только через год. Валерий Трушин колесит по Приморскому краю с прицепом «Заботы» уже третий год, с момента запуска проекта. Но даже с водительского кресла видит тех, кто так ждёт помощи от врачей из приморской столицы.
Валерий Трушин, водитель автопоезда «Забота»: «Особенно в отдаленных сёлах встречают очень хорошо. Рады тому, что врачи, узкие специалисты приехали. Потому что не всем людям выехать можно в район с отдаленного места, поэтому нас встречают очень хорошо».
Всю медицинскую помощь местные жители получают бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. А перечень медицинских услуг автопоезда только растет.
Четыре машины «Заботы» прибудут в Светлогорье уже сегодня вечером, а завтра утром начнет приём первых пациентов. Проект еще очень молодой: передвижные поликлиники курсируют по краю с 2015 года.
Только в минувшем на консультациях и приёме у врачей «Заботы» побывали 70 тысяч приморцев. Для местных жителей — это большое подспорье — не преодолевать тысячи километров, а получать медицинскую помощь прямо в своём районе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
09.01.2017 Автопоезд «Забота» отправится по Приморью с 1 февраля
-
17.02.2016 Более тысячи приморцев уже побывали на приеме у врачей автопоезда «Забота»
-
14.08.2015 Медицинский автопоезд «Забота» работает в Тернейском районе
-
17.08.2015 В Приморье более 700 человек приняли врачи автопоезда «Забота» за три дня
-
16.07.2015 Автопоезд «Забота» отправится по селам Приморья 17 июля
-
26.01.2017 Сразу два автопоезда «Забота» отправятся в поселок Светлогорье 1 февраля
Добавить комментарий